МИД России заявил о ядерной угрозе на Ближнем Востоке

Захарова: ядерная угроза на Ближнем Востоке является не гипотетической

Военное противостояние Ирана и Израиля ведет не просто к эскалации, а к угрозе для всего региона, ядерная угроза имеет практическое измерение, поскольку удары наносятся по ядерным объектам. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это все ведет не просто к эскалации, а к угрозе непосредственно миру и региону в связи с тем, что удары наносятся по ядерным или мирным атомным объектам», — сказала она.

Захарова отметила, что в этом конфликте ядерная угроза имеет реальное значение.

«Говорить надо о ядерной угрозе, которая имеет абсолютно практическое измерение, а не гипотетическое», — подчеркнула дипломат.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи в соцсетях опубликовал короткий пост со словами «начинается битва».

Перед этим американский президент Дональд Трамп призывал власти Ирана объявить о безоговорочной капитуляции.