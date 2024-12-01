Башар Асад заявил, что Сирия ликвидирует террористов с помощью союзников

Асад: Сирия защитит себя при помощи друзей и союзников

Президент Сирии Башар Асад обсудил с лидером ОАЭ, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, вопросы борьбы с терроризмом. Разговор политиков проходил на фоне наступления боевиков на Алеппо, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию Асада.

В телефонном разговоре с шейхом Асад указал, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность от действий террористов и их сторонников. По его словам, усилия союзников и друзей страны играют ключевую роль в противостоянии и полном устранении этой угрозы.

Шейх Мухаммед, в свою очередь, выразил поддержку Сирии в ее стремлении отстоять суверенитет, удержать территориальную целостность и обеспечить стабильность.

Сирийские вооруженные группировки начали наступление на правительственные силы страны в западной части Алеппо 27 ноября — обстановка здесь обострилась впервые за последние четыре года. Утром 29 ноября сообщалось, что боевики приблизились к окраинам города.

На следующий день исламисты достигли центра Алеппо, сирийские власти приказали закрыть аэропорт и ведущие в город дороги. По данным военных источников Reuters, армии отдали приказ выйти из основных районов этого населенного пункта.