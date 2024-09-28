Около 10 стран могут вступить в БРИКС на предстоящем саммите в Казани

Первая волна расширения объединения БРИКС состоится на предстоящем саммите организации, который пройдет в Казани. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в разговоре с РИА «Новости» .

По словам главы белорусского МИД, российское председательство в БРИКС на текущий момент формирует список стран, которые войдут в первую волну расширения объединения. Рыженков отметил, что в общей сложности она может затронуть около 10 государств.

«Первая волна расширения, как мы все ожидаем — те, кто подали такие заявления, — будет как раз-таки на саммите в Казани», — пояснил он

Ранее страны БРИКС приняли решение о создании Форума глав налоговых служб. Президент России Владимир Путин заявил, что объединение работает над формированием собственного платежно-расчетного контура. По словам главы государства, это позволит обеспечить эффективное и независимое обслуживание внешнеторговых операций участников.