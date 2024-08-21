Блогер Стас Васильев назвал правильным решение Азербайджана вступить в БРИКС

Блогер Стас Васильев в эфире радиостанции Sputnik назвал правильным решение Азербайджана вступить в БРИКС. Он считает, что каждая страна должна делать то, что ей выгодно.

Васильев также выразил мнение, что вступление в организацию «защитит страну от долларового рабства».

«Я верю в БРИКС. Это просто невероятно, особенно когда они начали говорить об альтернативе SWIFT», — добавил он.

Ранее СМИ писали, что Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС.

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