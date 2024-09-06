Симоньян с юмором отреагировала на то, что ее назвали «медиакоролевой Путина»

Симоньян призвала американские СМИ не кормить ее тщеславие фастфудом

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на статью американского издания Newsweek, в которой ее назвали «медиакоролевой Путина». Свой ответ она опубликовала в Telegram-канале .

«Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински — потом его на диету сажай!» — написала она.

Ранее США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА «Новости», RT и Sputnik, а также персонально против самой Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.

Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что из-за новых ограничений вынужден прекратить сотрудничество с изданиями. Он поблагодарил российских журналистов за профессионализм.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ответные санкции против американских СМИ уже есть, но обязательно будут и новые меры.