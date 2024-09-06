Песков анонсировал санкции против американских СМИ

Песков: санкции против американских СМИ будут, они уже во многом действуют

Введение американских санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» не останется без ответа, заявил РИА «Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ответные ограничения есть уже сейчас, и власти продолжат принимать меры.

Пресс-секретарь президента объяснил, что в этом случае не приходится говорить о зеркальном ответе, потому что в США попросту нет государственного информационного агентства.

«Но, безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут», — прокомментировал Песков санкции против «России сегодня».

Он добавил, что в России уже ввели необходимые ограничения, и они «действуют во многом».

Минюст США расширил санкции, под ограничения попала медиагруппа «Россия сегодня», РИА «Новости», RT и Sputnik. Рестрикции ввели против главреда Маргариты Симоньян и некоторых топ-менеджеров RT.