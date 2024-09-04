Медиагруппа «Россия сегодня» попала под санкции США

США ввели санкции против «России сегодня», RT, Sputnik, Ruptly и Симоньян

Фото: РИА «Новости»

Власти США расширили список антироссийских санкций. Ограничения ввели против медиагруппы «Россия сегодня», РИА «Новости», RT и Sputnik. Решение опубликовали на сайте американского Минфина.

«Кремль использует целый ряд инструментов, включая скрытые иностранные кампании <…> чтобы подорвать интересы национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов и их союзников и партнеров по всему миру», — отметили в министерстве.

Издания внесли в список иностранных миссий и объявили награду — 10 миллионов долларов — за информацию о возможном вмешательстве в избирательные процессы в США.

О незаконности и неэффективности антироссийских санкций заявили европейские юристы. По их мнению, из-за непрерывности введения ограничений они не приносят результатов, которых от них ждут.

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Belkin Alexey/news.ru

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