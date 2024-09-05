Бывший разведчик США прекратил сотрудничество с RT и Sputnik из-за санкций

Бывший разведчик США Скотт Риттер прекратил сотрудничество с RT и Sputnik из-за новых американских санкций. Об этом он сообщил в социальной сети X .

Риттер выразил благодарность своим российским коллегам за их профессионализм, отметив, что вся его работа проходила в рамках законной журналистики.

«Введение новых санкций Минфина США против RT, Sputnik и других российских медиа сделало невозможным продолжение моей работы в качестве внешнего автора этих изданий, а также участие в интервью и совместных проектах», — написал он.

В среду, 4 сентября, США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly, в том числе против редактора медиагруппы Маргариты Симоньян.

Ранее Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США в ответ на русофобскую политику президента Джо Байдена. В список попали работники некоторых американских СМИ.