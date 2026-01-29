Силы ПВО сбили девять украинских дронов за ночь

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что четыре беспилотника уничтожили над территорией Ростовской области, по два — над Крымом и Брянской областью, еще один — над Воронежской областью.

Днем ранее обломки беспилотника ВСУ рухнули около школы в Севастополе, один из рабочих получил ранение. Пострадавший в момент ЧП находился на улице, отмечал губернатор Михаил Развожаев. Само здание повреждений не получило.

До этого четыре частных дома пострадали в Северском районе Краснодарского края, у них выбило стекла в окнах. Среди местных жителей никто ранений не получил, заявляли в оперштабе региона.

Во вторник стало известно, что военные получили комплексы «Зубр» для отражения атак дронов.