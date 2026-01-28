Минобороны России получило «Зубры» для защиты от беспилотников

Ростех поставил Министерству обороны России новые системы «Зубр» для защиты инфраструктуры от БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Система „Зубр“ создана специалистами наших „Высокоточных комплексов“. Она самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение», — рассказал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Он отметил, что комплекс показал высокую эффективность против малоразмерных и высокоскоростных целей в ходе испытаний. «Зубр» работает в любое время суток и включает радиолокационные станции, способные обнаруживать даже небольшие воздушные объекты.

В состав системы входят четыре боевых модуля, пункт управления и собственная РЛС. Комплексы уже заступили на дежурство для защиты объектов.

Ранее в зону СВО поступила новая партия танков Т-90М. Они прошли специальную доработку с учетом опыта боевых действий.