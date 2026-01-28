В Краснодарском крае четыре дома получили повреждения при атаке БПЛА

В Северском районе Краснодарского края четыре частных дома получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил региональный оперштаб в телеграм-канале.

«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — отметили в ведомстве.

В хуторе Свободный обломки дронов противника повредили два частных дома, в них выбило стекла в окнах.

Еще два строения пострадали в станице Северской. В одном из домов зацепило кровлю, потолок и пол, в другом — выбило стекла.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь силы ПВО сбили более 70 беспилотников в небе над российскими регионами.