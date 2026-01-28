Обломки дрона рухнули около школы в Севастополе, есть пострадавший

Осколки БПЛА упали рядом со школой в Севастополе, один рабочий получил ранение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев

«Возле образовательного центра имени Ревякина упал осколок от сбитого БПЛА. На момент падения все учащиеся были в укрытии. Осколочное ранение нижней конечности получил рабочий здания», — написал он.

По словам главы региона, пострадавший в момент ЧП находился на улице. Само здание повреждений не получило.

Силы Черноморского флота и ПВО сбили над регионом 10 беспилотников. Части от одного из дронов упали на крышу частного дома из ТСН в районе Фиолента. В итоге повредился забор другого дома.

«В Юхариной балке обломки БПЛА пробили крышу одного из частных домов. <…> На проспекте Героев Сталинграда в одном из домов осколок разбил окно на балконе», — заявил Развожаев.

В районе Университетской нашли фрагмент сбитого дрона. По предварительной информации, двигатель. Также обломки БПЛА обнаружили в районе Вакуленчука.

Сегодня утром Развожаев заявил об атаке ВСУ на Севастополь. Градоначальник призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.