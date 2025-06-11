Местные силы Нацгвардии разместят по всему Техасу из-за беспорядков

По всей территории Техаса разместят местных представителей Нацгвардии США. Это связано с необходимостью поддерживать порядок на фоне массовых протестов против обновленной американским президентом Дональдом Трампом миграционной политики. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил губернатор штата Грег Эбботт.
«Техасская национальная гвардия будет развернута по всему штату для обеспечения мира и порядка», — заявил он.
Губернатор Техаса добавил, что мирные протесты не запрещены по закону. Правоохранители будут задерживать только тех людей, которые нанесут вред другим гражданам или причинят ущерб чужому имуществу.