Местные силы Нацгвардии разместят по всему Техасу из-за беспорядков

Губернатор Техаса Эбботт объявил о размещении Нацгвардии по всему штату

По всей территории Техаса разместят местных представителей Нацгвардии США. Это связано с необходимостью поддерживать порядок на фоне массовых протестов против обновленной американским президентом Дональдом Трампом миграционной политики. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил губернатор штата Грег Эбботт.

«Техасская национальная гвардия будет развернута по всему штату для обеспечения мира и порядка», — заявил он.

Губернатор Техаса добавил, что мирные протесты не запрещены по закону. Правоохранители будут задерживать только тех людей, которые нанесут вред другим гражданам или причинят ущерб чужому имуществу.

Протестные акции уже несколько дней бушуют и в Калифорнии. В центре Лос-Анджелеса из-за продолжающихся беспорядков ввели комендантский час. Президент США решил отправить в город тысячи бойцов Нацгвардии. Это решение вызвало негодование у губернатора штата Гэвина Ньюсома.