В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час

Комендантский час ввели в центре Лос-Анджелеса из-за продолжающихся беспорядков. Мэр города Карен Басс заявила о разграблении 23 магазинов, сообщил телеканал CBS News .

На улицах города продолжаются акции протеста против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Мародеры грабят магазины, вандалы портят имущество. По словам Басс, пострадали десятки объектов инфраструктуры.

Комендантский час начнет действовать во вторник 10 июня с 20:00 (06:00 11 июня по московскому времени) и продлится до утра среды. Ограничения охватят одну квадратную милю в центре города, это около 2,6 квадратного километра.

Беспорядки в Лос-Анджелесе спровоцировал рейд иммиграционной полиции против нелегалов в центре города 7 июня. Задержания нелегальных мигрантов закончились стычками протестующих с полицейскими. Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули, протестующие начали строить баррикады. Трамп ввел в Калифорнию Национальную гвардию без согласия властей штата.