Сийярто: ссора Трампа и Зеленского показала сторонников мира и войны

Финал встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским показал всему миру, кто нацелен на достижение мира, а кто хочет продолжения войны. Об этом на своей странице в Facebook* написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что все огрызания Зеленского на лидера США стали попыткой борьбы со здравым смыслом. По словам дипломата, украинскому лидеру не жалко тысяч человеческих жизней ради продолжения боевых действий.

«Позиция президента Дональда Трампа за мир стала величайшим моментом за последние три года. Надеемся, что он принесет успех переговорам США и России, потому что только американо-российское соглашение может вернуть мир», — написал Сийярто.

Прибывший в Вашингтон для переговоров и подписания контракта о редкоземельных ресурсах украинский лидер устроил перепалку с президентом США. Темой спора стал вопрос урегулирования боевых действий на территории Украины. На все аргументы американского лидера Зеленский огрызался и в результате вывел Трампа из себя. Переговоры остановили, совместную пресс-конференцию и заключение контракта отменили.

На странице в Truth Social президент США написал, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам. Он добавил, что новый диалог станет возможен, когда украинский лидер будет готов принять прекращение боевых действий.

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