Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Китае

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

По окончании официальной части лидеры продолжат беседу за традиционным семейным обедом. Этот формат общения, согласно китайскому дипломатическому этикету, является знаком особого доверия.

Визит проходит в рамках турне главы Белоруссии по Восточной и Юго-Восточной Азии. Ранее Лукашенко провел два дня в резиденции президента России Владимира Путина на Валдае. Два лидера обсудили международную повестку и двусторонние отношения.