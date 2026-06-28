Лукашенко отправился с визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого» .

«Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне», — говорится в сообщении.

В ходе встреч планируют обсудить реализацию крупных совместных проектов в различных сферах. Подготовка к каждому из визитов велась заранее.

«Пул первого» подчеркнул, что Восточная и Юго-Восточная Азия остается одним из наиболее динамично развивающихся регионов мира и одним из ключевых драйверов мировой экономики, поэтому развитие сотрудничества с государствами региона входит в число внешнеполитических приоритетов Белоруссии.

Ранее Лукашенко завершил визит в Россию. В ходе поездки он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Они провели беседу один на один в резиденции на Валдае.