Рабочая встреча Лукашенко и Путина на Валдае продолжилась на второй день

Песков: Путин и Лукашенко 27 июня продолжили общение на Валдае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по-прежнему находится в резиденции российского лидера Владимира Путина на Валдае. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

Пресс-секретарь подтвердил, что главы государств продолжают общение.

Накануне Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Песков сообщил, что по результатам встречи лидеров не планируется подписывать какие-либо документы или делать заявления для прессы.

Во время визита в Минск главы МИД Сергея Лаврова 14–15 июня глава Белоруссии анонсировал скорую встречу с Путиным. По информации белорусской стороны, президенты обсуждают двустороннее сотрудничество и международную повестку.