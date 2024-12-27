Си Цзиньпин приказал чиновникам остановить волну массовых убийств в Китае

Си Цзиньпин призвал не допустить новой волны массовых убийств в Китае

Miguel Candela/Keystone Press Agency
Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал предотвратить повторение недавней волны массовых убийств в стране. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Китайский лидер дал местным властям распоряжение приложить все необходимые усилия, чтобы предотвратить «экстремальные случаи» в будущем. Чиновники заявили, что готовы изучать все личные конфликты, среди которых семейные ссоры и споры о наследстве, способные стать причиной агрессии.

В Китае не раз происходили нападения, когда автомобилисты намеренно сбивали пешеходов или злоумышленники нападали на людей на улице.

Автомобиль въехал в группу людей возле входа в начальную школу «Юнъань» в городе Чандэ провинции Хунань 19 ноября. Пострадали несколько человек. В этом же месяце вооруженный ножом мужчина набросился на людей в китайском училище. Погибли восемь человек.

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