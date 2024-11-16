Минимум восемь человек погибли в результате нападения с ножом в Китае

Xinhua: в Китае в результате нападения с ножом погибли 8 человек, 17 ранены

Неизвестный с ножом набросился на людей в китайском училище, сообщило агентство Xinhua . В полиции заявили о восьми жертвах нападения, более 15 человек получили ранения.

Вооруженный человек набросился на окружающих в профессионально-техническом училище в городе Исин (провинция Цзянсу). Восемь человек погибли, 17 пострадали. На место происшествия прибыли экстренные службы, медики оказывают помощь раненым.

Личность нападавшего пока неизвестна. Полиция пока не сообщила, удалось ли задержать злоумышленника.

Днем 16 ноября в пригороде Парижа неизвестный взял заложников. Выяснилось, что вооруженным ножом мужчиной оказался сын местного ресторатора. Спустя время полицейским удалось освободить пленников, а захватчика задержали.