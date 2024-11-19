Белый внедорожник въехал в людей перед входом в школу в Китае
CCTV: машина наехала на людей перед школой в Чандэ, есть пострадавшие
Утром 19 ноября автомобиль въехал в людей рядом с входом в начальную школу «Юнъань» в городе Чандэ провинции Хунань в центральной части Китая, пострадали школьники. Об этом сообщил CCTV.
По предварительным данным, пострадали несколько человек, точное количество неизвестно. За рулем белого внедорожника находился мужчина, его на месте задержали представители охраны школы и родители учеников, мотивы водителя неизвестны.
В больницу для оказания необходимой медицинской помощи отправили несколько человек, информация о погибших не поступала.
Это уже второй случай с наездом на пешеходов в Китае в течение ноября. Ранее 62-летний мужчина в Чжухае въехал в людей, занимающихся спортом на улице. Тогда погибли 35 человек, еще 43 человека пострадали. Полицейские задержали водителя на месте, он попытался себя смертельно ранить и впал в кому.