Белый внедорожник въехал в людей перед входом в школу в Китае

CCTV: машина наехала на людей перед школой в Чандэ, есть пострадавшие

Утром 19 ноября автомобиль въехал в людей рядом с входом в начальную школу «Юнъань» в городе Чандэ провинции Хунань в центральной части Китая, пострадали школьники. Об этом сообщил CCTV .

По предварительным данным, пострадали несколько человек, точное количество неизвестно. За рулем белого внедорожника находился мужчина, его на месте задержали представители охраны школы и родители учеников, мотивы водителя неизвестны.

В больницу для оказания необходимой медицинской помощи отправили несколько человек, информация о погибших не поступала.

Это уже второй случай с наездом на пешеходов в Китае в течение ноября. Ранее 62-летний мужчина в Чжухае въехал в людей, занимающихся спортом на улице. Тогда погибли 35 человек, еще 43 человека пострадали. Полицейские задержали водителя на месте, он попытался себя смертельно ранить и впал в кому.