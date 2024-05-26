Швеция оценила возможность Украины использовать западное оружие против России

Украина имеет право на защиту в соответствии с международным правом и может вести военные действия направленные против территории противника, если это соответствует законам военного времени. Так на вопрос журналиста шведского издания Hallandsposten ответил министр обороны страны Пол Йонсон.

Автор использовал этот ответ в своей аналитической колонке. Он сделал из него вывод, что глава оборонного ведомства разрешил ВСУ использовать полученное оружие для ударов по территории России. Это заявление, выдав за мнение министра обороны Швеции, растиражировали большое количество средств массовой информации.

Но они не учли, что ни Украина, ни Россия войны друг другу не объявляли, а значит законы военного времени сейчас не действуют. Российские войска ведут специальную военную операцию. На Украине действует военное положение, в ходе которого ведутся боевые действия.

Первый генеральный прокурор Украины и бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин пояснил, что объявление войны даст стране статус агрессора, а значит ни на какую помощь после этого Украина рассчитывать не может.

Вопрос и мнение шведского журналиста появились после призыва генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к западным странам разрешить украинским войскам использовать полученное оружие для ударов по территории России, так как бои сейчас идут около границ. Против этой инициативы выступил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Редакция Hallandsposten пока не отреагировала на материал своего сотрудника.