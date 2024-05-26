Столтенбергу указали на выход после слов об ударах по России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после слов о предоставлении ВСУ права использовать европейское оружие для ударов по России должен принести извинения или уйти в отставку. Как сообщило агентство Ansa , с таким заявлением выступил вице-премьер правительства Италии Маттео Сальвини.

Он пояснил, что его страна передала Украине оружие для обороны и защиты своей территории, а не для нападения на другие государства.

«Мы защищаем Украину, а не воюем ни с кем. Я не хочу, чтобы мои дети оказались на пороге третьей мировой войны. Поэтому руководство НАТО не может навязывать нам удары по России. Поэтому Столтенберг либо извиняется за свои слова, либо уходит в отставку», — заявил Сальвини.

Вице-премьер добавил, что Италия ни при каких обстоятельствах не отправит своих военных на Украину, но страна продолжит оказывать военную помощь при условии ее использования в пределах границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинским военным для перелома ситуации в свою пользу необходимо дать разрешение для ударов по российской территории. Он пояснил, что сейчас основные бои происходят около границы.

С учетом нехватки личного состава и достаточного количества вооружений украинская армия долго ее не удержит. Выходом из ситуации он назвал удары по приграничным районам России, чтобы добиться отвода войск.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что слова председателя североатлантического альянса должны услышать все участники июньского форума в Швейцарии. Она напомнила, что мероприятие назвали «мирной конференцией» по Украине.