Швеция отправит в Польшу самолеты и средства ПВО

Власти Швеции распорядились в срочном порядке направить в Польшу самолеты и средства ПВО в связи с нарушением воздушного пространства беспилотниками. Об этом сообщил в эфире телеканала TVN24 глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи, в том числе средств противовоздушной обороны и самолетов», — сказал министр.

При этом Косиняк-Камыш не стал делиться подробностями, какие именно самолеты и средства ПВО получит Польша.

В среду утром власти республики заявили о якобы нарушении воздушного пространства страны. Премьер-министр республики Дональд Туск отметил, что сбитые ночью над страной дроны принадлежат России.

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщал, что беспилотники направили на территорию Польши со стороны Украины.