Швеция отправит в Польшу самолеты и средства ПВО
Власти Швеции распорядились в срочном порядке направить в Польшу самолеты и средства ПВО в связи с нарушением воздушного пространства беспилотниками. Об этом сообщил в эфире телеканала TVN24 глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
«Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи, в том числе средств противовоздушной обороны и самолетов», — сказал министр.
При этом Косиняк-Камыш не стал делиться подробностями, какие именно самолеты и средства ПВО получит Польша.
В среду утром власти республики заявили о якобы нарушении воздушного пространства страны. Премьер-министр республики Дональд Туск отметил, что сбитые ночью над страной дроны принадлежат России.
Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщал, что беспилотники направили на территорию Польши со стороны Украины.