Шведы начали готовить войска для конфронтации с Россией

WSJ: Швеция готовит военных для ведения боевых действий против России в Арктике

Швеция обучает особую группировку войск на севере страны, предназначенную для противодействия России в Арктике. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

«Швеция обучает военных ведению боевых действий в условиях Арктики для подготовки к возможной конфронтации», — отметили авторы статьи.

При этом они отметили, что эта группировка войск увеличивается с большей скоростью по сравнению с другими подразделениями шведской армии.

В задачи подготовленных военных входит, помимо прочего, поддержка военных сил Финляндии и Норвегии на случай, если боевые действия начнутся на их территории. Кроме того, отметили в издании, на севере Швеции проходят подготовку еще и американские военные.

По словам авторов статьи, в Арктике Россия имеет преимущества перед Североатлантическим альянсом за счет ввода в строй военных баз советского времени.

Ранее в российском МИД заявили, что возобновление и нормализация работы Арктического совета откроет дополнительные возможности для налаживания контактов с США в Заполярье.