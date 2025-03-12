В МИД объяснили роль Арктического совета для налаживания диалога с США

Нормализация работы Арктического совета откроет дополнительные возможности для налаживания контактов с США в Заполярье. Об этом РИА «Новости» сообщили в российском МИД.

В министерстве подчеркнули, от эффективной и неполитизированной работы этой организации зависит выработка совместных решений по важным вопросам, таким как развитие Арктики, защита культурного наследия и климата региона, охрана уязвимой окружающей среды Заполярья.

Деятельность Арктического совета была фактически приостановлена вскоре после начала спецоперации. Последние два года его работа заморожена. В МИД напомнили, что инициатором «заморозки» была не Россия.

«Приветствуем любые позитивные подвижки по восстановлению кооперации с арктическими странами, в том числе с США», — подчеркнули в ведомстве.

Еще в конце февраля стало известно, что российская и американская стороны могут договориться о сотрудничестве в Арктике. Страны обсуждали совместную добычу полезных ископаемых.