Шашкой махнул или политический трюк? Что стоит за болезнями Вучича и Фицо
Психолог Маркелов: Вучич мог заболеть из-за перелетов и давления со стороны ЕС
Президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо заболели в преддверии поездки в Москву на парад Победы. Что это, совпадение или происки западных спецслужб, а может политические трюки, на стриме 360.ru ведущей Анастасии Букреевой рассказал политический советник и психолог Сергей Маркелов.
Собеседник 360.ru дал ироничный, и в то же время экспертный ответ на вопрос о совпадении. Он отметил, что в политике при всем желании связать все в единое целое порой действительно бывают совпадения.
«Политика такая интересная. Что там случается, мы вроде как в силу политической экспертизы обязаны упаковать в некую причинно-следственную связь, а на самом деле это может быть действительно… К чему я подвожу, а мог Вучич на самом деле, переживая, испытывая то давление, которое на него оказывается Евросоюзом и Америкой, заболеть? Да, конечно, мог», — пояснил Маркелов.
Он отметил, что на здоровье сербского лидера могли повлиять перелеты, давление. При этом политологи не преминули перекрестить эти два события — болезни Вучича и Фицо.
«С точки зрения нашего испорченного экспертного мнения, мы, конечно же, будем думать, что как-то странненько, вроде как два таких оппозиционера европейских, и вроде бы они украсили бы парад. Все бы наши праздники интерпретировались западным миром через их присутствие», — отметил Маркелов.
В то же время эксперт допускает, что Вучич мог «отвильнуть», после того как «шашкой махнул». При этом, даже если президент Сербии не приедет на парад, то его присутствие уже обозначено, намерение озвучено.
«То есть они заболели, потому что согласились, или они не поехали, потому что заболели. Вот тут опять курица-яйцо, что первое, что второе», — добавил Маркелов.
Эксперт также отметил, что на европейских лидеров могли надавить, такие примеры уже были.
«Каждый ищет свои политические трюки», — резюмировал собеседник 360.ru.