Шашкой махнул или политический трюк? Что стоит за болезнями Вучича и Фицо

Президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо заболели в преддверии поездки в Москву на парад Победы. Что это, совпадение или происки западных спецслужб, а может политические трюки, на стриме 360.ru ведущей Анастасии Букреевой рассказал политический советник и психолог Сергей Маркелов.

Собеседник 360.ru дал ироничный, и в то же время экспертный ответ на вопрос о совпадении. Он отметил, что в политике при всем желании связать все в единое целое порой действительно бывают совпадения.

«Политика такая интересная. Что там случается, мы вроде как в силу политической экспертизы обязаны упаковать в некую причинно-следственную связь, а на самом деле это может быть действительно… К чему я подвожу, а мог Вучич на самом деле, переживая, испытывая то давление, которое на него оказывается Евросоюзом и Америкой, заболеть? Да, конечно, мог», — пояснил Маркелов.

Он отметил, что на здоровье сербского лидера могли повлиять перелеты, давление. При этом политологи не преминули перекрестить эти два события — болезни Вучича и Фицо.