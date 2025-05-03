Стала известна причина недомогания Вучича, прервавшего визит в США

Причиной ухудшения состояния прервавшего визит в США президента Сербии Александра Вучича стало резкое повышение артериального давления. Об этом на брифинге сообщил врач Военно-медицинской академии в Белграде Драган Динчич, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, сейчас состояние здоровья президента Вучича удовлетворительное и стабильное.

«В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи измерили давление, результаты были 165/98. После этого Вучич принял дополнительную терапию. По приезду он чувствовал себя хорошо. Консилиум врачей скорректировал его обычное лечение», — рассказал медик.

Динчич добавил, что у Вучича фиксировали проблемы с давлением в течение последних 10 лет.

Ранее Вучичу внезапно стало плохо в ходе визита в США. Глава государства обратился за медицинской помощью и принял решение вернуться в Сербию сразу после обследования.