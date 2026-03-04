«Сгорели заживо». КСИР заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе

После предупреждений о запрете на судоходство в Ормузском проливе были уничтожены более 10 нефтяных танкеров. Такое заявление сделал заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде, сообщило агентство Fars .

«В связи с неоднократными предупреждениями ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен, более десяти нефтяных танкеров, не принявших эти предупреждения, были поражены различными снарядами и сгорели заживо», — сказал Акбарзаде.

ВМС КСИР предупредили мировую навигационную систему о возможной атаке судов ракетами или беспилотниками. Им посоветовали избегать этого района.

На фоне нарастающего конфликта на Ближнем Востоке Ормузский пролив опустел. В понедельник, 2 марта, через него смогли пройти лишь два танкера, тогда как обычно за сутки здесь курсировали около 60 судов.

Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пообещал сжечь любое судно, если оно попытается пройти через Ормузский пролив. Однако американские военные заявили, что Ормузский пролив остается открытым, Иран не патрулирует и не минирует его.