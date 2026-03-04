Десятки танкеров и грузовых судов скопились по обе стороны от Ормуза

На фоне нарастающего конфликта на Ближнем Востоке Ормузский пролив опустел. В минувший понедельник, 2 марта, его смогли пересечь только два танкера, хотя обычно за сутки через него проходят около 60 судов, сообщил CNN .

Сейчас, по последним данным канала, по обе стороны от пролива скопились десятки грузовых судов и танкеров. И сколько они там будут стоять — пока непонятно.

По информации Reuters, 3 марта в Средиземном море загорелся танкер Arctic Metagaz для перевозки СПГ. Агентство утверждает, что он якобы шел под российским флагом и находился под американскими и британскими санкциями.

Причина, по которой он загорелся, неизвестно. Однако ряд СМИ пишет, что судно якобы могли атаковать дроны.

В последний раз Arctic Metagaz сообщал свои координаты в понедельник, согласно которым, он находился у берегов Мальты.

Вооруженные силы этой страны заявляли, что экипаж танкера нашли в спасательной шлюпке в зоне поисково-спасательной операции.