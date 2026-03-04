Десятки танкеров и грузовых судов скопились по обе стороны от Ормуза
CNN: 2 марта Ормуз смогли пересечь только два танкера
На фоне нарастающего конфликта на Ближнем Востоке Ормузский пролив опустел. В минувший понедельник, 2 марта, его смогли пересечь только два танкера, хотя обычно за сутки через него проходят около 60 судов, сообщил CNN.
Сейчас, по последним данным канала, по обе стороны от пролива скопились десятки грузовых судов и танкеров. И сколько они там будут стоять — пока непонятно.
По информации Reuters, 3 марта в Средиземном море загорелся танкер Arctic Metagaz для перевозки СПГ. Агентство утверждает, что он якобы шел под российским флагом и находился под американскими и британскими санкциями.
Причина, по которой он загорелся, неизвестно. Однако ряд СМИ пишет, что судно якобы могли атаковать дроны.
В последний раз Arctic Metagaz сообщал свои координаты в понедельник, согласно которым, он находился у берегов Мальты.
Вооруженные силы этой страны заявляли, что экипаж танкера нашли в спасательной шлюпке в зоне поисково-спасательной операции.