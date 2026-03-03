«Ни капли нефти». КСИР пригрозил сжечь любой корабль, который пересечет Ормузский пролив

КСИР: мы уничтожим любое судно, который попробует пройти через Ормузский пролив

Любое судно будет сожжено иранскими военными, если оно попытается пройти через Ормузский пролив. С такой угрозой выступил советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари, его слова привело иранское агентство ISNA .

«Мы подожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Ни капли нефти не выйдет за пределы этого региона», — заявил Джабари.

Судоходство через пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану. Страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.

Формальной блокады Ормузского пролива нет. Однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.

Ранее Корпус стражей исламской революции уже нанес удар по трем американским и британским танкерам в районе Персидского залива и Ормузского пролива.