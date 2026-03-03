«Ни капли нефти». КСИР пригрозил сжечь любой корабль, который пересечет Ормузский пролив
КСИР: мы уничтожим любое судно, который попробует пройти через Ормузский пролив
Любое судно будет сожжено иранскими военными, если оно попытается пройти через Ормузский пролив. С такой угрозой выступил советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари, его слова привело иранское агентство ISNA.
«Мы подожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Ни капли нефти не выйдет за пределы этого региона», — заявил Джабари.
Судоходство через пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану. Страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Формальной блокады Ормузского пролива нет. Однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.
Ранее Корпус стражей исламской революции уже нанес удар по трем американским и британским танкерам в районе Персидского залива и Ормузского пролива.