Американские военные заявили, что Ормузский пролив остается открытым

Fox News: Иран не патрулирует и не минирует Ормузский пролив

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло слухи о возможном закрытии Ормузского пролива для гражданских судов. Об этом написала журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X .

«CENTCOM заявляет, что Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР)», — отметила она.

Иран не контролирует Ормузский пролив и пока не предпринимает действий по его минированию. Примерно 80% иранской нефти по-прежнему отправляют в Китай.

Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пообещал сжечь любое судно, если оно попытается пройти через Ормузский пролив. Формальной блокады нет, но рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности. Ормузский пролив стал самой горячей точкой в мире.