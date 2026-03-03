Американские военные заявили, что Ормузский пролив остается открытым
Fox News: Иран не патрулирует и не минирует Ормузский пролив
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло слухи о возможном закрытии Ормузского пролива для гражданских судов. Об этом написала журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X.
«CENTCOM заявляет, что Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР)», — отметила она.
Иран не контролирует Ормузский пролив и пока не предпринимает действий по его минированию. Примерно 80% иранской нефти по-прежнему отправляют в Китай.
Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пообещал сжечь любое судно, если оно попытается пройти через Ормузский пролив. Формальной блокады нет, но рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности. Ормузский пролив стал самой горячей точкой в мире.