Сенатор объяснил причину переноса места инаугурации Трампа

Постоянная смена места проведения инаугурации президента США Дональда Трампа связана не столько с морозной погодой, сколько с мерами безопасности. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков сообщил об этом в своем Telegram-канале .

Вокруг предстоящей церемонии, по его словам, сохраняется интрига. Сначала организаторы перенесли ее в ротонду Капитолия, теперь появились слухи о том, что инаугурация пройдет в Белом доме. Пушков не поверил, что это связано с морозами.

«Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь. <…> Видимо, Трамп и его окружения действительно опасаются — или получили информацию, что враги президента не сложили оружие», — заявил он.

Церемония состоится 20 января. Трамп уже прибыл в Вашингтон, чтобы вступить в должность президента. Местные бары и рестораны обновили меню по случаю инаугурации.