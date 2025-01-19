CBS News: Трамп прибыл в Вашингтон, где пройдет церемония его инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп прилетел в Вашингтон, где 20 января состоится церемония его инаугурации. Об этом сообщил телеканал CBS News .

По информации источника, политик прибыл в столицу вместе с младшим сыном Бэрроном и женой Меланией.

«В субботу Трамп приехал в Вашингтон, чтобы дать начало посвященным его инаугурации мероприятиям», — отметили журналисты.

Самолет избранного президента США вечером приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса, затем Трамп поехал в гольф-клуб вместе со своей семьей, там прошел торжественный ужин с запуском салюта.

В воскресенье политик примет участие в возложении венков на Арлингтонском национальном кладбище, а затем направится на демонстрацию на спортивную арену Capital One, там же выступит владелец социальной сети X Илон Маск.

Торжественная инаугурация Трампа пройдет 20 января, он вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.