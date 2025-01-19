В США в честь инаугурации Трампа создали специальное меню

Fox News: в Вашингтоне рестораны и бары обновили меню в честь инаугурации Трампа

В ресторанах и барах Вашингтона появилось специальное меню в честь приближающейся инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Журналисты отметили, что в баре отеля Watergate гостям предлагают любимый набор Трампа — бургер, картошку фри с золотым трюфелем и диетическую колу.

В меню ресторана Salamander внесли «Заказ 47», который рассчитан на двоих. Гостям заведения подают виски, вино и закуски от шефа. В ресторане New Heights Restaurant меню обновили сразу тремя блюдами, которые подавали на обедах в Капитолии в честь инаугурации глав государства.

Трамп принял решение перенести церемонию инаугурации в ротонду Капитолия из-за приближающихся холодов. Это вызвало вопросы у американцев, которые получили билеты на мероприятие. Ведь стадион Capital One Arena вместит только 20 тысяч человек.