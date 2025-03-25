Сенатор Карасин раскрыл важный нюанс в переговорах России и США

Карасин: Россия и США ищут форму взаимодействия при несовпадении позиций

На переговорах в Эр-Рияде позиции России и США по вопросу урегулирования украинского кризиса не всегда совпадали. Об этом РИА «Новости» сообщил член российской делегации сенатор Григорий Карасин.

Он добавил, что стороны настроены искать форму взаимодействия.

«Такая возможность появилась», — сказал сенатор.

Ранее стало известно, когда раскроют результаты переговоров России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде, прошедших 24 марта. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, их озвучит глава ведомства Сергей Лавров в интервью Первому каналу. Дату выпуска пока не анонсировали.

Переговоры прошли в закрытом формате и длились около 12 часов. Политолог Константин Блохин увидел в такой продолжительности встречи хороший знак.