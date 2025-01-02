Al Jazeera: минимум 7 младенцев умерли от переохлаждения в секторе Газа

По меньшей мере семь младенцев умерли от переохлаждения в лагерях беженцев в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

«По меньшей мере семь младенцев в секторе Газа умерли от переохлаждения из-за холодной зимы и проливных дождей», — отметили в материале.

Дети погибли из-за ограничений, которые Израиль ввел в отношении гуманитарной помощи сектору Газа, уточнил телеканал.

В середине декабря жертвами ударов ЦАХАЛ по лагерю беженцев Нусейрат стали 33 человека. Еще 84 числятся пропавшими без вести.

ЦАХАЛ 26 декабря обстрелял центр сектора Газа, в результате атаки погибли пять журналистов палестинского телеканала Quds. Израильские военные атаковали автомобиль прессы возле ворот больницы Аль-Ауда в лагере Нусейрат. В армии заявили, что ликвидировали пять боевиков террористической ячейки, прикинувшихся журналистами.