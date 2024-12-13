Израиль ударил по лагерю беженцев в Газе. Жертвами стали более 30 человек

По меньшей мере 33 человека погибли при ударе ВВС Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Еще 84 числятся пропавшими без вести, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
По данным Al Jazeera, за сутки жертвами атак ЦАХАЛ в Газе стали более 70 палестинцев.
Ранее палестинское движение ХАМАС впервые допустило возможность сделки с Израилем, позволяющей ЦАХАЛ остаться в анклаве после завершения конфликта. Газета The Wall Street Journal уточнила, что израильских военных в этом случае смогут дислоцировать в Филадельфийском коридоре между Египтом и сектором Газа.
Руководство ХАМАС подтвердило, что ее боевики не будут присутствовать на палестинской стороне КПП Рафах. Организация также направила список заложников, которых освободят после заключения договора о прекращении боев.
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