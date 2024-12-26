Израиль ликвидировал прикинувшихся журналистами боевиков

Армия Израиля сообщила об уничтожении пяти боевиков в секторе Газа

Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа по меньшей мере пять боевиков движения «Палестинский исламский джихад», выдававших себя за журналистов. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram-канале .

«За ночь под руководством армии и израильского управления по безопасности (ISA) самолеты ВВС Израиля нанесли удар по террористической ячейке „Палестинский исламский джихад“ в транспортном средстве в районе Нусейрат», — уточнили военные.

В израильской армии отметили, что ликвидированы были занимавшийся организацией операций и боевой пропагандой движения Ибрагим Джамаль Ибрагим аль-Шейх Али, глава службы безопасности «Палестинского исламского джихада» в Нусейрате Фейсал Абдаллах Мухаммад Абу Камсан, а также пропагандисты Мохаммед Айад Хамис аль-Ладаа, Айман Нихад Абд Альрахман Джади и Фади Ихаб Мухаммад Рамадан Хассуна.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ атаковал центр сектора Газа, в результате чего погибли пять сотрудников палестинского телеканала Quds.