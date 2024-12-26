Жертвами удара Израиля по центру сектора Газа стали пять журналистов

Al-Wafd: из-за атаки ЦАХАЛ в секторе Газа погибли пять журналистов

IMAGO/Omar Ashtawy apaimages
Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

ЦАХАЛ обстрелял центр сектора Газа, в результате погибли пять журналистов палестинского телеканала Quds. Об этом сообщила газета Al-Wafd.

Израильские военные атаковали автомобиль репортеров возле ворот больницы Аль-Ауда в лагере Нусейрат.

«Палестинская гражданская оборона обнаружила сегодня, в четверг, пятерых убитых журналистов», — отметила газета.

Телеканал Al Jazeera добавил, что журналисты готовили репортаж в лагере беженцев Нусейрат.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац рассказал, кто убил главу палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Он подтвердил, что это сделали военнослужащие ЦАХАЛ — в конце июля они поразили резиденцию руководителя палестинской организации в Тегеране.

Кац также пригрозил йеменским хуситам, которые запускают ракету в сторону территории Израиля. По словам министра, израильские военнослужащие ликвидируют руководство группировки.

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