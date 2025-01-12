«Сделаем Европу снова великой». Маск выступил с дерзким призывом после решения Шольца

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в социальной сети X обращение, в котором призвал вернуть Европе былую славу после того, как Олафа Шольца официально утвердили кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии.

«Сделаем Европу снова великой», — написал он.

Маск призвал Шольца незамедлительно уйти в отставку после того, как на рождественской ярмарке в Магдебурге произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли люди. Бизнесмен назвал политика «некомпетентным дураком».

В декабре Маск высказал мнение, что только партия АдГ способна вывести Германию из кризиса. В ответ на это Шольц дал понять, что слова американского бизнесмена не отражают истинных политических убеждений и не содержат полезных рекомендаций. Он выразил уверенность, что все остальные «демократические» партии Германии согласятся с ним в этом вопросе. Маск предсказал Шольцу глобальное поражение на выборах.

Ранее Маск занял вторую строчку в рейтинге угроз для демократического строя Германии. Лидером списка оказался сайт издания RT DE.