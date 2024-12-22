Маск осудил традиционные политические партии Германии

Традиционные немецкие политические партии «совершенно подвели» свой народ, но остается надежда на «Альтернативу для Германии» (АдГ). Об этом американский бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X .

«Традиционные политические партии Германии крайне подвели свой народ. АдГ — единственная надежда Германии», — написал он.

Несколько дней назад Маск заявил, что только эта правая партия может спасти Германию. На слова бизнесмена отреагировал канцлер ФРГ Олаф Шольц, заметивший, что его слова неправильны и в них нет хороших политических советов.

Ранее Маск оценил реакцию Шольца на теракт в немецком Магдебурге, когда автомобиль врезался в толпу людей на рождественской ярмарке. Канцлер заявил, что такие происшествия вызывают у него ужасные мысли, а бизнесмен назвал его некомпетентным дураком, которому следует подать в отставку.