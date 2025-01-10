Маск занял вторую строчку в рейтинге угроз для демократического строя Германии

FR: сайт RT и Маск стали лидерами в списке угроз для демократии в Германии

Основателя SpaceX и Tesla Илона Маска поставили на второе место рейтинга угроз для демократического строя Германии. Вторую строчку он занял благодаря поддержке немецкой оппозиции, сообщила газета Frankfurter Rundschau .

Лидером списка оказался сайт издания RT DE. По информации Frankfurter Rundschau, телеканал «действует как эффективный пропагандистский инструмент в интернете». Также RT DE смог заполучить в стране лояльную аудиторию.

Ранее Маск обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу после теракта в Магдебурге и попросил его уйти в отставку. Миллиардер назвал его «некомпетентным дураком».

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек обвинил Маска в атаке на демократию. По его мнению, американский бизнесмен пытается продвигать свои интересы и задействует для этого все возможные ресурсы. Политик призвал предпринимателя «убрать руки от немецкой демократии» и предупредил немцев, что Маску нельзя доверять.