Маск занял вторую строчку в рейтинге угроз для демократического строя Германии

Основателя SpaceX и Tesla Илона Маска поставили на второе место рейтинга угроз для демократического строя Германии. Вторую строчку он занял благодаря поддержке немецкой оппозиции, сообщила газета Frankfurter Rundschau.
Лидером списка оказался сайт издания RT DE. По информации Frankfurter Rundschau, телеканал «действует как эффективный пропагандистский инструмент в интернете». Также RT DE смог заполучить в стране лояльную аудиторию.
Ранее Маск обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу после теракта в Магдебурге и попросил его уйти в отставку. Миллиардер назвал его «некомпетентным дураком».
Вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек обвинил Маска в атаке на демократию. По его мнению, американский бизнесмен пытается продвигать свои интересы и задействует для этого все возможные ресурсы. Политик призвал предпринимателя «убрать руки от немецкой демократии» и предупредил немцев, что Маску нельзя доверять.
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