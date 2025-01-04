«Не кормите тролля»: Шольц объяснил спокойную реакцию на оскорбления Маска

Серия оскорблений в адрес политиков Германии со стороны американского предпринимателя Илона Маска не более чем троллинг. Гораздо опаснее его прямая поддержка партии «Альтернатива для Германии» в преддверии выборов в бундестаг. Об этом в комментарии журналу Stern заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что никак не отреагировал на оскорбление Маска, когда предприниматель на принадлежащей ему платформе X (бывший Twitter) прямо назвал его дураком.

«В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание громкими высказываниями. Главное — не кормить тролля», — заявил Шольц.

Политик добавил, что современные платформы получили глобальный охват, но на оскорбления от пользователей в Сети реагировать не нужно. В этом случае важно сохранять хладнокровие

«У меня вызывает большую тревогу то, что Маск поддержал крайне правые партии, такие как „Альтернатива для Германии“, чья цель — ослабить трансатлантические отношения», — подчеркнул Шольц.

Глава немецкого правительства отметил, что не намерен делать ничего для того, чтобы как-то изменить мнение американского предпринимателя. Он подчеркнул, что его больше интересует то, что думают жители Германии.

Американский предприниматель Илон Маск призвал Шольца уйти в отставку после теракта в Магдебурге. Он подчеркнул, что глава правительства Германии показал себя «некомпетентным дураком», допустившим наезд на людей на рождественской ярмарке.

После роспуска бундестага Маск предсказал Шольцу глобальное поражение на выборах. Он переиначил имя канцлера на Оаф Шитц, сделав его созвучным с непечатным вариантом слова «отстойный».

Кроме Шольца, Маск также оскорбил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, назвав его «антидемократическим тираном». После этого американский предприниматель подчеркнул, что рассчитывает на победу на выборах «Альтернативы для Германии», так как все остальные партии себя дискредитировали.