Китай назвал условие эффективности мирной конференции по Украине

МИД КНР: чтобы мирный саммит по Украине был эффективным, его должна признать РФ

Мирная конференция по урегулированию украинского конфликта действительно повлияет на восстановление мира, если будет признаваться как Украиной, так и Россией, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Об этом написало РИА «Новости».

Мао Нин отметила, что КНР высоко ценит усилия Швейцарии по проведению саммита.

«Китай всегда упорно отстаивал то, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив, в противном случае будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира», — добавила она.

Что касается Китая, ему «трудно участвовать» в предстоящей встрече в Швейцарии, поскольку сохраняется «явный разрыв» между ее повесткой, требованиями КНР и общими ожиданиями международного сообщества, подчеркнула представитель МИД страны.

Конференция с участием более 160 делегаций состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. В МИД Швейцарии целью назвали выработку «общего понимания пути к миру», однако в Кремле считают, что мероприятие «не настроено на результат». Без участия России о результативности этой конференции говорить не приходится, заявлял в начале мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.