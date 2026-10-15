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    Хуситы обстреляли президентский дворец в йеменском Адене

    SABA: хуситы ударили по президентскому дворцу в йеменском Адене

    Фото: РИА «Новости»

    Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары по президентскому дворцу во временной столице страны Адене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на подконтрольное хуситам агентство SABA.

    Источник в военной среде, на который сослалось издание, назвал цель атаки.

    «Оперативный штаб, которым руководят саудовские офицеры, во дворце Аль-Маашик, а также принадлежащие им склады оружия», — заявил неназванный собеседник.

    В то же время саудовский телеканал Al Arabiya сообщил о ракетном ударе по дворцу. Журналисты отметили, что в городе были слышны взрывы. Информацию подтвердило также агентство Рейтер.

    Подробнее о последних действиях «Ансар Аллах», их влиянии на мировую экономику и международную политику — в материале 360.ru.

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