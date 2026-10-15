Хуситы обстреляли президентский дворец в йеменском Адене

SABA: хуситы ударили по президентскому дворцу в йеменском Адене

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары по президентскому дворцу во временной столице страны Адене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на подконтрольное хуситам агентство SABA.

Источник в военной среде, на который сослалось издание, назвал цель атаки.

«Оперативный штаб, которым руководят саудовские офицеры, во дворце Аль-Маашик, а также принадлежащие им склады оружия», — заявил неназванный собеседник.

В то же время саудовский телеканал Al Arabiya сообщил о ракетном ударе по дворцу. Журналисты отметили, что в городе были слышны взрывы. Информацию подтвердило также агентство Рейтер.

Подробнее о последних действиях «Ансар Аллах», их влиянии на мировую экономику и международную политику — в материале 360.ru.