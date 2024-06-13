«Санкционная дубинка». МИД Китая резко высказался о политике США

МИД Китая: санкционная дубинка США не урегулирует кризис на Украине

Американская «санкционная дубинка» не урегулирует кризис на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Его процитировало РИА «Новости» .

«После эскалации украинского кризиса санкции США стали еще жестче, однако подобная практика размахивания „санкционной дубинкой“ не только не помогает решить проблему», — высказался дипломат.

По его словам, санкционная политика стала основным источником рисков в мировом сообществе.

В День России власти Соединенных Штатов ввели новые санкции против РФ. Минфин США наложил запрет на предоставление услуг, связанных с информационными технологиями. Также министерство расширило черный список, добавив туда 200 организаций и 30 физлиц, а также пригрозило банкам из третьих стран вторичными санкциями.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал рестрикции США объявлением войны без правил. По его мнению, РФ стоит дать Западу жесткий ответ на очередные антироссийские санкции.