Китай обвинил США в использовании кризиса на Украине как повод для санкций

МИД Китая: США поставляют оружие Украине и используют кризис для новых санкций

Фото: РИА «Новости»

Белый дом использовал ситуацию на Украине, чтобы ввести односторонние санкции и навредить третьим странам. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«США постоянно поставляют оружие Украине и используют кризис в качестве удобного случая для введения санкций», — сказал он.

Линь заявил, что Китай выступил против незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции. Он сказал, что введенные США рестрикции подорвали безопасность других стран. Представитель МИД заверил, что КНР и Россия продолжат развивать устойчивое и взаимовыгодное сотрудничество.

Минфин США объявил 12 июня о расширении антироссийских санкций. Под ограничения попали Национальный клиринговый центр и Мосбиржа, из-за этого в России остановили торги евро и долларом.

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