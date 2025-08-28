Сближение с Евросоюзом опасно для Молдавии. Оптимальной альтернативой стало бы союзное государство с Россией, сообщил РИА «Новости» лидер политического блока «Победа» Илан Шор.

«Если у кого и нет альтернативы, так это у [президента Молдавии Майи] Санду. У Молдавии есть понятная альтернатива еврорабству. Уже говорил и скажу еще не раз: это союзное государство с Россией», — сказал он.

По мнению Шора, европейские политики используют Молдавию как пушечное мясо в чужой войне. С Россией же страна получит полную безопасность, независимость и возможности для экономического роста.

Оппозиционер прокомментировал заявление Санду на Дне независимости, которая сказала, что у Молдавии нет другого пути, кроме европейской интеграции. Ранее она пообещала отправить сотни наемников на Украину, если партия «Действие и солидарность» победит на парламентских выборах 28 сентября.