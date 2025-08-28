28 августа 2025 19:18 Спросите у Грузии. Почему Молдавии стоит задуматься о реальной цене евроинтеграции? 0 0 0 Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Поздравить Молдавию с Днем независимости (впрочем, в этом случае слово «независимость» я бы взял в кавычки) в Кишинев прилетели канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск. Выступая перед собравшимися на центральной площади столицы, Мерц принялся стращать их повторением судьбы Украины и необходимостью в этой связи ориентироваться на Европу как на единственного, по мнению бундесканцлера, гаранта мира, стабильности и процветания Молдавии.

«Каждый день ваш сосед — Украина — вынуждена бороться за свою свободу перед лицом неустанных варварских атак со стороны России. Каждый день Россия пытается дестабилизировать все европейские страны, подорвать и разрушить то, что мы, европейцы, стремимся построить — будущее, основанное на свободе, мире и процветании для всех», — заявил канцлер ФРГ. Но ни выступление Мерца, ни приветственные речи прочих гостей меня не впечатлили. Глядя на происходящее, я не мог отделаться от ощущения, что где-то это видел: иностранные гости, стоя на одной сцене и взявшись за руки, рассуждают о войне. И тут осенило. Это же прямое повторение известного «слета друзей», состоявшегося в Тбилиси во время событий пятидневной войны 08.08.08. Тогда на подмогу любителю пожевать красные галстуки тоже собралась внушительная делегация посланцев Европы, говорившая о «российской агрессии» и безусловной европейской поддержке.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Чем все это закончилось для Грузии, хорошо известно. Но мало кто знает, чего стоит та самая «поддержка» Европы и каких жертв она требует от стремящихся пополнить дружную европейскую семью. Накануне об этом рассказал генеральный секретарь правящей ныне в Грузии партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе — выдающийся в прошлом футболист и, что немаловажно, один из многолетних лидеров киевского «Динамо». Несмотря на свое максимально положительное отношение к Украине и украинцам, которое Каладзе декларировал и демонстрировал не раз (он, кстати, поддержал Майдан), став политиком, экс-футболист начал более трезво смотреть на вещи и понял, чего на самом деле стоят европейские любовь и ласка. «В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в Грузии. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но в интересах страны лучше оставаться так, как есть», — заявил Каладзе, говоря о прямом требовании западных послов к Тбилиси включиться в войну против России.

Вот чего требует заботливая Европа от своих колоний. Вот в чем заключается европейское понимание мира и процветания для тех, кто мечтает вступить в Евросоюз. Все они — Украина, Грузия, Молдавия и прочие — не более чем расходный материал в многовековой борьбе Запада против России. Борьбе, которая к счастью и благоденствию туземцев никакого отношения не имеет. Ее цель — продлить золотой век европейского колониализма, сражаться с которым нам и приходится на полях Новороссии.

В связи в вышеизложенным я бы предложил молдаванам — не Санду, нет, она западная наемница, поставленная во главе республики, чтобы в нужный момент отдать ее на заклание, — задуматься над своим выбором.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Так ли хорошо они понимают, что в действительности означает «европейское будущее Молдавии»? Ну, а если с пониманием будут проблемы, всегда можно спросить совета у грузин. Они могут еще много интересного рассказать о реальной цене евроинтеграции.